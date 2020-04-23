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23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

23.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:02
23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak'ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 23 Nisan, Güncel , Haber
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