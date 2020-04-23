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23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğan 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Sadık Eren Yılkan'a doğum günü sürprizi yapıldı.

23.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:10
23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğan 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Sadık Eren Yılkan'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile Ali Baba Anaokulu müdür ve öğretmeni tarafından 23 Nisan 2015'te doğan Sadık Eren Yılkan'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ürkmezer ve beraberindekiler, üzerinde Türk bayrağı resimli pastayla sürpriz yaptıkları çocuğun hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yasadıklarını söyledi. Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Ürkmezer, "İlçemizde doğum günü 23 Nisan olan bütün çocukları tespit edip, hepsinin doğum gününü kutluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürümüzle beraber Sadık Eren Yılkan'ın doğum gününü kutlamaya geldik. İlçemizdeki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarını ziyaret ettik, öksüz ve yetim çocukları da arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Bugün çocukların bayramı, çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı böyle bir ortamda en azından evlerinde 23 Nisan ruhunu yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Akşam 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacaklarını belirten Ürkmezer, bundan sonraki senelerde bu hastalığı yendikten sonra sokaklarda kutlamaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diledi. Çocukların 23 Nisan'ı sokaklarda kutlayamadığını ancak evlerini süslediğini belirten Gümüş, "Evlerini bayraklarla donattılar, bu coşkuya iştirak ettiler. Bizde 23 Nisan doğumlu çocuklarımızın doğum günlerini kutlamak için bir ailemizi ziyaret ettik. Diğer çocuklarımızın da doğum günlerini kutladık. İnşallah hep beraber nice 100 yıllara diyoruz. Biz medeniyetimizden aldığımız ilhamla çocuklarımızı da geleceğe emin adımlarla yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Baba Cihan Yılkan, Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekilere teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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