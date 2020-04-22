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23 Nisan coşkusu birbirinden renkli etkinliklerle yaşanacak

Esenler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şehir Ekranı Tv'de hazırladığı birbirinden renkli programlarla kutluyor.

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
23 Nisan coşkusu birbirinden renkli etkinliklerle yaşanacak
Esenler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şehir Ekranı Tv 'de hazırladığı birbirinden renkli programlarla kutluyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl 23 Nisan evlerde kutlanacak. Esenler Belediyesi TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. 23 Nisan'ı evinde kutlayacak çocuklar için Şehir Ekranı Tv'de online yayınlar hazırlarken, aynı zamanda sokak etkinlikleri ve yarışmalarla da çocukların neşesine neşe katacak.

Meydanlarda kutlama yapılamayan bu günlerde Şehir Ekranı Tv 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla tüm gün boyunca masallardan kukla gösterisine, bilgi yarışmasından tiyatro gösterilerine, müzik programından dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklarla yapılacak canlı bağlantılara kadar birbirinden keyifli içerikler çocukları bekliyor.

Çocuklar barış ekmeği'ni evlerinde pişirecek

Esenler'in her yıl 23 Nisan'da düzenlediği ve geleneksel hale gelen "Barış Ekmeği Festivali" de bu yıl Şehir Ekranı Tv üzerinden yapılacak. 4 ülkeden canlı bağlantılarla yayına katılan çocuklar şiirler, şarkılar söyleyecek, müzikler eşliğinde dans gösterileri sergileyecek. Festivalde diğer ülkelerden getirilen unlar ve sularla birlikte hazırlanan barış ekmeği de, bu yıl çocukların evlerinde hazırladıkları videolarla temsili olarak pişirilecek.

Koronavirüs sebebiyle günlerdir dışarı çıkmayan çocuklar için sokak etkinlikleri düzenlenecek. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) animasyon ekibi sokak sokak gezerek çocukları eğlendirecek. Çocuk şarkılarının da seslendirileceği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik edecekler.

Kutlamalar kapsamında bir de resim yarışması düzenlenecek. 23 Nisan'a kadar Esenler sokaklarında sürecek etkinliklerde aynı zamanda sokaklardaki çocuklara resim defteri ve boya kalemi hediye edilecek. Dağıtılan resim setiyle birlikte çocuklardan "23 Nisan'da Ben ve Ailem" konulu bir resim çizmeleri istenecek. Yarışmaya katılan çocukların çizdikleri resimler 23 Nisan sonrasında toplanacak ve içlerinden değerlendirme sonucu ilk beşe giren çocuklara ödüller verilecek.

Programlar Kapsamında Şehir Ekranı Tv'de; saat 10.00- Kukla Oyunu ile başlayacak etkinlikler, Esenler Barış Ekmeğini Pişiriyor, Evde Kal Kazan/ Çocuklara Özel gibi birçok etkinlikle sürerken 22.30'da Elif Ablanızdan Masallar etkinliğiyle sona erecek. Programlar 23 Nisan günü Şehir Ekranı Tv Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Esenler, TV, Güncel
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