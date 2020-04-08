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23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacaklar

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlandıklarını söyledi.

08.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:49
23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacaklar
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlandıklarını söyledi.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Balçova ilçesinde ise her sokakta her çocuğun 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmesi için farklı etkinlikler hazırlandı. Bir bölümü internet üzerinden olacak etkinliklerin duyuruları da başladı.

23 Nisan için çok kapsamlı bir etkinlik hazırladıklarını; ancak salgın nedeniyle üzülerek ertelediklerini belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "81 ilden gelecek çocuklarla büyük bir etkinlik yapacaktık; ancak şu anda bunun imkanı yok. Biz de çocuklarımızın bayram coşkusunu evlerinde kalarak yaşayacakları bir program hazırladık" dedi.

Balçova'da her sokakta, her çocuğa 23 Nisan coşkusunu hissettireceklerini belirten Başkan Çalkaya, "Çocuklarımızdan tek isteğimiz salgın süresince evden çıkmamaları. Bizim bayram sabahı onlara sürprizlerimiz olacak. Ayrıca internet üzerinden onlara ulaşacağız. Bunların duyurusuna başladık. Bugünleri atlatıp çocuklarımız ile tekrar meydanları dolduracağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Balçova, Güncel
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