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23 Nisan'da çocuklara dijital oyun sürprizi

Dijital oyun platformlarında 14 Nisan'da başlayacak olan yarışma 23 Nisan gecesi sona erecek ve dereceye giren çocuklar ödüllendirilecek.

10.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:33
23 Nisan'da çocuklara dijital oyun sürprizi
Dijital oyun platformlarında 14 Nisan'da başlayacak olan yarışma 23 Nisan gecesi sona erecek ve dereceye giren çocuklar ödüllendirilecek.

Dijital oyun platformlarında çocuklar tarafından beğeniyle takip edilen "Misto Game" tarafından organize edilen ve 14 Nisan'da başlayacak olan yarışmalar 23 Nisan gecesi sona erecek, yarışmada dereceye girenleri çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Çocuklarda peyniri sevdirmek amacıyla bir peynir markası tarafından tüm dünya çocuklarına peyniri sevdirmek amacıyla yedi dilde hayata geçirilen ve binlerce çocuk tarafından ilgiyle takip edilen "Misto Game" in 23 Nisan yarışması için geri sayım başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklar için bir sürpriz hazırlayan Muratbey, 14 Nisan'da başlayacak yarışmada dereceye girenleri hediyelerle mutlu edecek. 23 Nisan Perşembe günü saat 24.00'te sona erecek yarışmada oyuncular sıralamayı Misto Game tabelasında takip edebilecek. Yarışma şartlarına Muratbey Peynirleri'nin sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden ulaşılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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