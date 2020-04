23 Nisan'da çocuklardan anlamlı bağış: Kumbaralarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e bağışladılar

Kaynak: DHA

23 Nisan'da çocuklardan anlamlı bağış: Kumbaralarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e bağışladılarOsman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA)-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, Sultanbeyli'de iki çocuk, kumbaralarındaki biriktirdikleri paraları Vefa Destek ekipleri aracılığıyla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Belediye zabıta ve polis ekipleri e çocukların bu davranışları karşılığında onlara hediye verdi.Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlarken iki kardeşin bu anlamlı günde yaptıkları bağış gönülleri fethetti. Sultanbeyli'de Enes Can (11) ve Recep Can (8) adlı kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Vefa Destek ekiplerine teslim etti. Torunlarının paralarını bağışlamalarının ardından dede Recep Can'da aynı kampanyaya bağışta bulundu. Belediye ekipleri ve polis ekipleri, Enes ve Recep kardeşlere bu davranışları neticesinde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verdi.CAN : 'UMARIM HERKESE ÖRNEK OLUR'Çocukların babası Sinan Can, çocuklarının bu davranışın herkes için örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Belediye ve polis ekiplerine de hediyeleri için teşekkür eden baba Can, 'Belediyemizin göndermiş olduğu hediyelerden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kaymamamızın göndermiş olduğu Türk Bayrağı için ayrıca teşekkür ederim ve bu güzel günde çocuklarımızın diğer kardeşlerine örnek olacak davranışından dolayı çocuklarım Enes ve Cem'e de teşekkür ederim. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biriktirmiş oldukları okul harçlıklarını yardıma muhtaç kardeşlerine bağışlamak istediler. Umarım bu herkese örnek bir davranış olur" dedi.'KENDİLERİ BAĞIŞLAMAK İSTEDİ'Baba Can, çocuklarının paralarını kendi isteğiyle bağışladığını belirtirken, 'Çocuklarımız televizyonlarda izliyor. Maddi durumları yetersiz çocukları görüyorlar. Paralarını bağışlamaya karar verdiklerini bana söylediler. Bende 'Sizin canınız nasıl istiyorsa, kendi okul harçlıklarınızı nasıl istiyorsanız öyle yapın' dedim. Onlarda karar verdi, bağışlamak istediler. Bende siz nasıl uygun görüyorsanız dedim ve bağışladılar. Umarım bu davranışları bu güzel günde başka vatandaşlarımız için örnek teşkil eder? şeklinde konuştu.Paralarını kampanyaya bağışladıklarını belirten 11 yaşındaki Enes Can, 'Bu güzel günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kumbaralarımızda biriktirdiğimiz paralarımızı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlıyoruz? dedi.