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23 Nisan'da görevli okuldan online halk oyunu

23 Nisan'da görevli okuldan online halk oyunu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Antalya'nın minikler halk oyunları yarışmasının da birincisi Antalya Hanım Ömer Çağıran İlkokulu halk oyunları ekibi, koronavirüs nedeniyle kutlamalar iptal olunca gösterileri evden gerçekleştirdi.

22.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:13
23 Nisan'da görevli okuldan online halk oyunu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Antalya 'nın minikler halk oyunları yarışmasının da birincisi Antalya Hanım Ömer Çağıran İlkokulu halk oyunları ekibi, koronavirüs nedeniyle kutlamalar iptal olunca gösterileri evden gerçekleştirdi.
Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde, öğrencileri dünya liderlerini karşılayan okul olarak da bilinen Antalya Hanım Ömer Çağıran İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, resmi kutlama töreninde yapması gereken gösteriyi, kutlamanın iptal olması nedeniyle, ekipteki her çocuk video çekerek gerçekleştirdi.
Öğrencilerin antrenörü Esat Ersoy, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında minikler halk oyunları yarışmasında il birincisi olduklarını ve son beş yıldır da Antalya'da bayram kutlamalarındaki resmi törende sahne aldıklarını söyledi. Bu yılda resmi bayram töreni için görevlendirdiklerini belirten Esat Ersoy, 'Ancak koronavirüs nedeniyle kutlama töreni iptal edilince bizde ekipteki her çocuğumuza müzik ve sayılara göre oynamalarını ve video çekip bize göndermelerini istedik. Bir video programı ile de tüm öğrencilerimizin oyunlarını biraraya getirdik" dedi.
Öğrencilerin 23 Nisan'a videolu halk oyunları gösterisi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gösteri büyük beğeni topladı. 23 Nisan’da görevli okuldan online halk oyunu

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Antalya, Güncel
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