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23 Nisan'da öksüz çocuklar unutulmadı

Sivas'ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.

23.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:08
23 Nisan'da öksüz çocuklar unutulmadı
Sivas'ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.

Sivas'ta faaliyet gösteren "Bir Elde Sen Uzat" grubu gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısı ile önceden belirlenen öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında gerekli sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden gönüllüler, ziyaret ettikleri çocukların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verip pasta ikramında bulundular. Çocukların yaşadıkları sürpriz karşısındaki mutlulukları yüzlerine yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Sivas, Güncel , Haber
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