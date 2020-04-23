23 Nisan'da öksüz çocuklar unutulmadı
Sivas'ta 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinde kalan öksüz çocuklar unutulmadı.
23.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:08
Sivas'ta faaliyet gösteren "Bir Elde Sen Uzat" grubu gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısı ile önceden belirlenen öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında gerekli sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden gönüllüler, ziyaret ettikleri çocukların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verip pasta ikramında bulundular. Çocukların yaşadıkları sürpriz karşısındaki mutlulukları yüzlerine yansıdı. - SİVAS
Kaynak: İHA