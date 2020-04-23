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23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılar

23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılarZONGULDAK'ta, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

23.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:35
23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılar
ZONGULDAK'ta, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Zonguldak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında evlerinde olan vatandaşlar için saat 12.00'da belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okunacağını duyurdu. Birçok mahallede vatandaşlar balkonlara çıkarak, şehitler için önce saygı duruşunda bulundu ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bahçelievler Mahallesi'nde ise evlerinin balkonlarına ellerindeki Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. 7'den 70'e birçok kişi coşkuyla 23 Nisan'ı kutladı. Evinin balkonundan 23 Nisan'ı kutlayan Ahmet Özkan (65), "Büyük Atatürk'ümüzün çocuklarımıza emanet bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla evlerimizden kutluyoruz. Korona bizim coşkuyla kutlamamız gereken bayramı engelleyememiştir." dedi. 23 Nisan’ı evlerinin balkonlarından kutladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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