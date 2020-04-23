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23 Nisan'ı "Şehitler Abidesi"nde kutladılar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı'nı okudu.

23.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:20
23 Nisan'ı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı'nı okudu.
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve kurum çalışanları ülke genelindeki uygulama için saat 21.00'de Şehitler Abidesi önünde bir araya geldi. Yaklaşık 20 kişi bu kapsamda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını söyledi.
Çanakkale Şehitler Abidesi'nin önünde İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirten Kaşdemir, "Büyük bir heyecan ve gururla İstiklal Marşı'nı okuduk. Vatan sevgisinin mukaddes değerlerin en üst seviyeye çıktığı Çanakkale'de, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda İstiklal Marşı'nı okumak ayrı bir gurur vesilesi. Çanakkale'de, Çanakkale Şehitlikleri'nde İstiklal Marşı'nı okumak ayrı bir onur ve gururdur. Bu vesileyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutluyorum." dedi.
Bu yıl Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan sabah da Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başladığı günün 105'inci yıl dönümü. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Çanakkale ruhunun doğduğu bu tarihi alandan Çanakkale ruhunun hiçbir zaman eksik olmayacağını ve o kahraman şehit ve gazilerimizi asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Animasyon filmle Çanakkale kahramanlığını anlattık"
Kaşdemir, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.
Bu nedenle Çanakkale ruhunu daha iyi anlatmak ve Çanakkale ruhunu hissettirmek amacıyla bir animasyon film hazırladıklarına dikkati çeken Kaşdemir, şunları kaydetti:
"Animasyon filmi hem 23 Nisan'a hem de 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri'ne uygun olsun istedik. Bu filmde Çanakkale ruhunu ve kahramanlığını, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını ve bu toprakların nasıl kazanıldığını herkese anlatmak ve herkese duyurmak istedik. Çok beğenildi ve ilgi gördü. Çanakkale Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak için çalışacağız. Bu müstesna topraklara da gözümüz gibi bakacağız. Çünkü Çanakkale demek Türkiye demektir. Çanakkale, Türkiye'nin ortak değeridir, ortak paydasıdır. İnşallah bu salgın hastalık tehlikesi ortadan kalkınca Çanakkale'de herkesi büyük bir hasretle bekliyor olacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, 23 Nisan, Güncel , Haber
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