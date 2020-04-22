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23 NİSAN İÇİN 'KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI'NI CANLANDIRDILAR

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak olan Esenler'deki Dr. İlhami Faydagör İlkokulu öğrencileri, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını canlandırdıkları bir video hazırladı.

22.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:20
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak olan Esenler'deki Dr. İlhami Faydagör İlkokulu öğrencileri, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını canlandırdıkları bir video hazırladı. Çocuklar ayrıca 23 Nisan etkinlikleri kapsamında evlerinde şiir okudu, şarkı söyledi ve dans etti.
Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanıyor. Esenler'deki Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 4-D sınıfının öğrencileri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinde hazırladıkları kostümleri giyerek başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet İnönü, Kara Fatma, Hasan Tahsin, Halide Edip Adıvar, Çete Emir Ayşe gibi birçok Kurtuluş Savaşı kahramanını canlandırdı. 4-D sınıfının öğretmeni Safiye Bölükbaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler bir geleceğin gülü, yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar kıymetli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız' söylerini söyleyerek başladığı videoda, 'Sizlere öğrencilerimle birlikte hazırladığımız 'Bayramınız Bayram Olsun' programını arz ederim. İyi seyirler dedi. Bölükbaşı'nın konuşmasının ardından öğrenciler, canlandırdıkları karakterlerin kim olduklarını ve Kurtuluş Savaşı'ndaki yerlerini anlattı. 'Kurtuluş Savaşı Kahramanları' ismiyle yayınlanan videoda ayrıca öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu, gitar ve saz çaldı, dans etti ve şarkı söyledi. Bir öğrenci işaret diliyle, iki öğrenci de hem Türkçe hem de Arapça 'En Güzel 23 Nisan' şarkısını seslendirdi. 4-D sınıfının öğretmeni Safiye Bölükbaşı'nın açılış konuşmasını yaptığı videoda okuldaki diğer öğretmenler de yer alarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 NİSAN İÇİN ’KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI’NI CANLANDIRDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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