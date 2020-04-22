Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

23 Nisan ilk kez evde kutlanacak

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tedbirler dolayısıyla ilk kez evlerde kutlanacak.

22.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:49
23 Nisan ilk kez evde kutlanacak
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tedbirler dolayısıyla ilk kez evlerde kutlanacak.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını buruk bir sevinçle kutlayacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın etkinlikleri bu yıl yapılmayacak. Safranbolu ilçesinde evden çıkamayan çocuklar, evlerinin balkon ve camlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balkonunu süsleyen bazı çocuklar da balkona yazdıkları yazılarla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a selam gönderdi.

Evlerini süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlayan çocuklar, dışarı çıkamasalar da evlerinde coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayacak.

Evinin balkonunu süsleyen Nil Yasal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk kutlayacaklarını söyledi.

100. yıl olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu ifade eden Yasal, "Normalde yıllardır dışarıda şiirlerle, gösterilerle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sefer evde kutluyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Umarım bundan sonra böyle olmaz. Bir an önce virüs biter ve dışarılarda oluruz tüm çocuklar olarak. Okulu çok özledik böyle olmasını beklemiyorduk ama özledik. Balkon ve camları farkındalık oluşturmak için süsledik. Güzel olabileceğini, evde de kutladığımızı belli etmek istedik. Atamızın bize armağan ettiği bir gün, bugün 100. yılı daha da özel bizim için. 100 senedir dışarılarda coşkuyla kutlanırken bu sefer evde kutlamak nasip oldu" dedi.

Zeynep Konuk ise, "Keşke okulda arkadaşlarla birlikte kutlayabilseydik. 23 Nisan'ı dışarıda coşkuyla kutlayabilseydik fakat evlerimizde kutluyoruz" diye konuştu.

Anasınıfı öğrencisi Ayşe Zeynep Odabaş da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacaklarını, anne ve ablasına balkonu süslemede yardımda bulunduğunu, okulu ve arkadaşlarını özlediğini kaydetti.

Begüm Söztürk de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk kez evlerde kutlanılacağını, bu dönemin ise kısa sürede atlatılmasını diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Nisan, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun’un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
İran’dan Trump’ın ’Vur emri’ tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi Haberler
İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Haberler ›› Güncel ››23 Nisan ilk kez evde kutlanacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK, ERZURUM HAVALİMANI'NA İNDİ - Haber 18:02: Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı - Haber 18:00: Büyükşehir'den 23 Nisan'da gezici araçlarla mobil konser - Haber 18:00: Vefa Sosyal Destek Grubu, Adanalılara Türk bayrağı dağıtıyor - Haber 18:00: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten... - Haber 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber