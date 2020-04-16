Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

23 Nisan kutlamalarında online satranç turnuvası heyecanı

İBB Spor İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin evinden katılabileceği "Online Satranç Turnuvası" düzenliyor.

16.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:37
23 Nisan kutlamalarında online satranç turnuvası heyecanı
İBB Spor İstanbul , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin evinden katılabileceği "Online Satranç Turnuvası" düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için online aktiviteler gerçekleştiriyor. İBB Spor İstanbul, milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü ve çocukların bayramı 23 Nisan'da "Online Satranç Turnuvası" düzenliyor.

Turnuva, www.chess.com'da, İBB Spor İstanbul Turnuvası adıyla açılan özel alanda oynanıyor. Üç grup şeklinde düzenlenen ön eleme turunun ardından ilk 50'ye giren isimler, 23 Nisan 2020 günü final turnuvasında karşılaşıyor.

Milli satranççı yorumlayacak

Başvuruların başladığı turnuvanın final karşılaşmalarını, milli satranççı Emre Can yorumlayacak. 23 Nisan'da oynanacak finallerde dereceye girenler ödül kazanma fırsatı elde edecek. Turnuvanın birincisi 750 TL, ikincisi 600 TL, üçüncüsü 500 TL ve dördüncüsü 400 TL ödül kazanacak. Ayrıca ilk 10'a giren diğer satranççılar da nakit ödül ve madalya sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 23 Nisan, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao’ya yeni teklif Spor
G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao'ya yeni teklif
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Spor
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Dorukhan’ın takımdan ayrıldığı iddialarına, Beşiktaş’tan yanıt geldi Spor
Dorukhan'ın takımdan ayrıldığı iddialarına, Beşiktaş'tan yanıt geldi
Süper Lig ekibinin yıldızı, tesislere gelip sahaların çimlerini biçti Spor
Süper Lig ekibinin yıldızı, tesislere gelip sahaların çimlerini biçti
Roma’nın rakibinden, Cengiz Ünder’e teklif! Takas seçeneği de devrede Spor
Roma'nın rakibinden, Cengiz Ünder'e teklif! Takas seçeneği de devrede
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti Spor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti
F.Bahçe’ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi Spor
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
Haberler ›› Spor ››23 Nisan kutlamalarında online satranç turnuvası heyecanı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:03: Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1... - Spor 17:43: Türkmenistan Ligi koronavirüs arasından geri dönüyor! Seyircili olarak... - Spor 17:36: Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması - Spor 17:33: Belarus'ta erkekler ligi devam, kadınlar ligi ertelendi! Koronavirüse önlem... - Spor 17:27: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'dan 23 Nisan için çağrı - Spor 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin