Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

23 Nisan kutlamalarında 'Online satranç turnuvası' heyecanı

İBB Spor İstanbul, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin evinden katılabileceği 'Online Satranç Turnuvası' düzenliyor.

16.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:51
23 Nisan kutlamalarında 'Online satranç turnuvası' heyecanı
İBB Spor İstanbul , dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin evinden katılabileceği 'Online Satranç Turnuvası' düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için online aktiviteler gerçekleştirecek. İBB Spor İstanbul, milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü ve çocukların bayramı 23 Nisan'da 'Online Satranç Turnuvası' düzenleyecek. Turnuva, www.chess.com'da, İBB Spor İstanbul Turnuvası adıyla açılan özel alanda oynanıyor. Üç grup şeklinde düzenlenen ön eleme turunun ardından ilk 50'ye giren isimler, 23 Nisan 2020 günü final turnuvasında karşılaşacak.

Başvuruların başladığı turnuvanın final karşılaşmalarını, milli satranççı Emre Can yorumlayacak. 23 Nisan'da oynanacak finallerde dereceye girenler ödül kazanma fırsatı elde edecek. Turnuvanın birincisi 750 TL, ikincisi 600 TL, üçüncüsü 500 TL ve dördüncü de 400 TL ödül kazanacak. Ayrıca ilk 10'na giren diğer satranççılar da nakit ödül ve madalya sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 23 Nisan, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Abdülkadir Ömür’ün hedefi Barcelona Spor
Abdülkadir Ömür'ün hedefi Barcelona
G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao’ya yeni teklif Spor
G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao'ya yeni teklif
Beşiktaş’ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor Spor
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor
F.Bahçe’ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi Spor
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi
Ünlü futbolcunun eşi, çatıda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu Spor
Ünlü futbolcunun eşi, çatıda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti Spor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti
Haberler ›› Spor ››23 Nisan kutlamalarında 'Online satranç turnuvası' heyecanı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

20:53: ASKF'den kulüp ve ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı - Spor 20:44: Beşiktaşlı eski futbolcu Amokachi, ülkesinde yardım çalışmalarına katılıyor - Spor 20:39: Muslera: "Fatih hocayı baba gibi görüyorum" -2- - Spor 20:18: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı: "Ayrıldıktan sonra..." - Spor 20:15: Inter, 1 milyon maske bağışladı - Spor 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 19:14: Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor - Spor 18:33: Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler - Haber 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber