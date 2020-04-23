Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

23.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:18
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bursa'daki Heykel semtinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sosyal mesafe kurallarına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Çanakkale
Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, CHP İl Başkanı Metin Ural, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya
Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek töreni gerçekleştirdiklerini belirtti.
Salgından dolayı buruk bir bayram kutladıklarını dile getiren Başyiğit, "Bu yıl salgın nedeniyle törenimizi sadece bir grup yönetici arkadaşımızla gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bilecik
Bilecik Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören de sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Yalova
Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az kişinin katılımıyla gerçekleşti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
Balıkesir
Balıkesir'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Eskişehir
Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyulan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood’lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum Haberler
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum
Haberler ›› Güncel ››23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:11: MASLAK KIRMIZI-BEYAZ - Haber 12:11: 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta - Haber 12:11: Tokat'ta 23 Nisan kutlaması - Haber 12:11: Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı besteledi - Haber 12:10: Çanakkale sokaklarında, evdeki çocuklar için 23 Nisan eğlencesi - Haber 11:21: Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi 10:51: THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor - Haber 09:57: İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu - Haberler 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber