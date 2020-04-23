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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Sakarya'da, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sakarya'da, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Alemdar, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti için dönüm noktası olduğunu kaydetti.
Milletin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak istiklal mücadelesini yönettiğini belirten Alemdar, "Kurtuluş Savaşımıza kumandanlık eden Meclisimizle geleceğin güçlü Türkiye'sinin temelleri atılmıştır." ifadesini kullandı.
Alemdar, 100. yıl dönümü olması nedeniyle 23 Nisan'ın bu yıl ayrı bir öneme sahip olduğuna değinerek, "En büyük arzumuz, milli egemenliğimizin sembolü haline gelen çocuklarımıza bugün olduğundan çok daha parlak bir gelecek hazırlayabilmek. İnanıyoruz ki koronavirüs salgını sebebiyle okullarımızdan ve birbirimizden uzak kaldığımız bu süreci, en kısa sürede atlatacağız. Bu günleri, bir arada daha coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
Öte yandan Alemdar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde hazırlanan videoda İstiklal Marşı'nı çocuklarla birlikte seslendirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Sakarya, Güncel , Haber
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