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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Giresun'un Şebinkarahisar, Doğankent, Güce ve Görele ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:31
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Giresun'un Şebinkarahisar, Doğankent, Güce ve Görele ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Şebinkarahisar ilçesindeki çelenk sunma törenine, Kaymakam Taner Tengir, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özkan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
İlçe halkı tarafından evlerin balkonları balon ve Türk bayraklarıyla süslenirken, 23 Nisan coşkusu birlikte yaşandı.
Doğankent ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, anıta çelenk bıraktı.
Güce ilçesindeki tören ise belediye meydanında gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.
Görele ilçesinde ise Kumyalı Mahallesindeki bir apartman sakinleri, binayı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.
Apartmanda yaşayan çocuklar, bayraklar ve çalınan müzikler eşliğinde bayramı doyasıya kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şebinkarahisar, 23 Nisan, Güncel , Haber
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