Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ankara'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:56
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Ankara'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Çubuk ilçesindeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç'ın Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş ve okul müdürleri katıldı.
Tören boyunca maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterildi.
Başkentin Beypazarı ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun başkanlığındaki heyet Atatürk anıtına çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Törenden sonra Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Talha Taşkıran'a doğum günü sürprizi yapıldı. 23 Nisan köşesinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Talha'nın hem yeni yaşı ham de çocuk bayramı kutlandı.
Talha, doğum gününü kutlayan Dursun ve beraberindekilere okuduğu şiirle teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
23 Nisan’da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Haberler››Güncel››23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:07: Hastaneden çıkamayan hemşire, kızının doğum gününü jandarmaya kutlattı - Haber 18:07: NİĞDE Vali Şimşek çocuklara sürpriz yaptı - Haber 18:07: BOLU BİR DOKTOR, BİR HEMŞİRE KORONAYI YENDİ - Haber 18:06: İNGİLİZ ASKERİ KARGO UÇAĞI SAĞLIK EKİPMANLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DA - Haber 18:06: ANTALYA Jandarmadan engelli öğrenciye özel kutlama - Haber 17:53: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı - Haber 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber