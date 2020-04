23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kaynak: AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman , Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için Belediye tarafından etkinlik düzenlendi.Cumhuriyet Mahallesi Narlı Kuyuları Sitesi'nin binaları bayrak ve balonlarla süslendi. Daha sonra Belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okunmasının ardından balkondaki çocuklara 23 Nisan şarkıları dinletildi.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl farklı bir etkinlik yapmak zorunda kaldıklarını belirterek "Bir taraftan hüzünlenirken bir taraftan da çocukların sevincini görünce mutlu oluyoruz. Temennim şu ki çok kıza sürede çocuklarımızla güzel günlere kavuşuruz. Çocukları görünce ülkemizin geleceği açısından daha çok umutlanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.Gaziantepİl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri 23 Nisan günü doğan ve babası Diyarbakır'da olan minik Ahmet'e doğum günü sürprizi yaptı.Polislerin telefonuyla babasıyla görüntülü konuşan minik Ahmet polislere teşekkür etti.ŞanlıurfaŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini temsili olarak görme engelli Sümeyra Cüncü'ye bıraktı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısına uyarak kendi evinden interaktif toplantı yapan küçük başkan Cüncü, belediye daire başkan ve müdürlerine talimatlar verdi.Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Cüncü, 23 Nisan şiirini okudu.Başkan Beyazgül ise verdiği talimatları ve oluşturduğu farkındalık için Sümeyra Cüncü'ye teşekkür etti.KahramanmaraşKahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı şehit çocuklarını ziyaret edip günlerini kutladı, hediyeler verdi.Ekipler, merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan, şehit polisler Ömer Faruk Sayıl ve Nurettin Ademoğlu'nun eşi ve çocuklarını ziyaret etti.Şehit Ömer Faruk Sayıl'ın eşi Ülkü Sayıl, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin ve eşinin kendileriyle her zaman ilgilendiğini belirterek "Kızım Zeynep Zişan ve Şüheda Ahsen polislerin bugünkü ziyareti için hazırlandılar. Hepimiz çok mutlu olduk." dedi.Şehit Nurettin Ademoğlu'nun eşi Feride Ademoğlu da kendilerini her zaman olduğu gibi koronavirüsün olduğu bir dönemde bile yalnız bırakmadıkları için emniyet teşkilatına teşekkür etti.Ademoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Senanur Ademoğlu, herkesin içinde bir çocuk yattığını belirterek "Bugün de Ata'mızın bize verdiği günün 100. yıl dönümündeyiz. Bir ülkeyi çocuklara emanet edecek kadar vicdanlı ve yürekli bir adam Mustafa Kemal Atatürk. Herkesin çocuk bayramını kutluyorum. Biz bugün bu topraklarda yaşayabiliyorsak, tüm şehitlerimiz, gazilerimizin ve vatanı uğruna çalışan kardeşlerimizin sayesindedir. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.Şehit kızına sürpriz doğum günü kutlamasıAfşin Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Özden'in 14 yaşına giren kızı Belinay Özden'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, doğum günü pastası hazırlayıp şehidin kızını annesi Rüveyda Özden ile yaşadıkları Efsus Turan Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.Ailenin kapısını çalan ekipler, Özden için hazırlanan doğum günü pastasını ve hediyelerini teslim etti.Turan, şehitlerin ve onların emanetlerinin kendileri için kutsal olduğunu, her zaman yanlarında olduklarının bilinmesini istedi.14 yaşına giren Belinay Özden de doğum gününün kutlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilgililere teşekkür etti.Daha sonra Afşin Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların evlerini ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.