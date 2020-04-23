Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.

23.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:23
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.
Televizyon kanallarından yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından söylenen İstiklal Marşı'na vatandaşlar evlerinden eşlik etti.
İzmir'de Kadifekale ve kentin çeşitli noktalarında havai fişekler atıldı.
Konak ilçesindeki Karataş semtinde ışık gösterisi yapıldı ve uçan balonlar havaya bırakıldı.
Vatandaşlar, ışıklarını yakıp söndürerek coşkuya ortak oldu.
Denizli
Denizlililer, evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra vatandaşlar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.
Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, camdan Horoz Heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Türk bayrakları açıldı. Havai fişek gösterileri yapıldı.
Aydın
Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarında etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamında belediye otobüsü üzerindeki müzik ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar evlerinin balkonundan marşa eşlik etti.
Manisa
Manisa kent merkezi ve 17 ilçede, İstiklal Marşı balkonlardan hep bir ağızdan söylendi. Ardından vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.
Bazı noktalarda vatandaşlar meşale yakarak coşkuya katıldı.
Uşak
Uşak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişinin ardından seslendirilen İstiklal Marşı'na vatandaşlar balkonlarından iştirak etti.
İstiklal Marşı'nın ardından oluşturulan konvoy, kenti turladı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Macron’dan AB’ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haberler
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Haberler››Güncel››23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:26: Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5) - Haber 00:25: Kırıkkale'de mehter takımı eşliğinde '23 Nisan' kutlaması - Haber 00:25: Bakan Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldı - Haber 00:22: Trump'tan Kolombiya'ya Kovid-19 yardımı teklifi - Haber 00:20: ABD'de koronavirüs salgını eğitimdeki "dijital eşitsizliği" ortaya çıkardı - Haber 23:48: Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı - Haber 22:53: Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" - Magazin 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 18:14: CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler