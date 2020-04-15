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"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası" başlıyor

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor.

15.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:16
Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan Kartallı çocuk ve gençlerin; Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası heyecanını bu yıl da yaşayabilmeleri amacıyla online bir turnuva düzenliyor. www.chesskid.com üzerinden yapılacak satranç turnuvası için sporcular, belirtilen linklerden kayıt yaptırarak isim, soyisim ve kimlik fotoğraflarını, yine belirtilen WhatsApp hattı üzerinden gönderebilecek. 7-8, 9-10,11-12 ve 13-18 yaş olmak üzere toplam 4 farklı kategoride yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası için her kategori 256 kontenjan ile sınırlı olup, toplam kontenjan ise 1024 kişidir. Son başvuru tarihinin 23 Nisan 2020 saat 20.00 olduğu ödüllü turnuva, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 12.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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