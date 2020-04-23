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23 Nisanı özel öğrencileriyle birlikte kutladılar

Kütahya'da bir engelli bakım merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri için kutlama programı düzenledi.

23.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:42
23 Nisanı özel öğrencileriyle birlikte kutladılar
Kütahya'da bir engelli bakım merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri için kutlama programı düzenledi.

30 Ağustos Mahallesi'nde merkezde, yatılı olarak kalan engelli öğrenciler için düzenlenen kutlamada balkonlar bayrak, süs kağıtları ve balonlarla süslendi.
Görevliler ve öğretmenleriyle balkonlara çıkan çocuklar okunan marşlara, şarkılara eşlik ederek bayram coşkusu yaşadı.
Merkezin sorumlu müdürü Hatice Ferhan Gülcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılını özel çocuklarla birlikte kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Gülcü, "23 Nisan gibi bir özel günü özel öğrencilerimizle birlikte kutlayalım istedik. Merkezimizin balkonlarını hazırladığımız süslemelerle ve bayraklarla donattık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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