23 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:30 Ramo 04:00 Zemheri 06:00 Kuaförüm Sensin 08:00 Kendine İyi Bak 09:30 Zahide Yetiş'le 12:30 Kuaförüm Sensin 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Ramo 22:45 Buz Depremi