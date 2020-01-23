23 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Süper Lig Özetler

02:00 Futbol Aklı

02:30 Almanya'dan Futbol

03:30 Süper Lig Özetler

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Spor Artı

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Kupa İtalya Magazin

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Bundesliga

05:30 Hedef Süper Lig

05:45 Spor Atlası

05:55 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

06:10 Süper Lig Goller

06:20 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:20 Almanya Bundesliga Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:40 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:45 Süper Lig Panorama

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:00 Süper Lig Panorama

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:00 İngiltere Premier Lig Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:20 TFF 1. Lig Goller

17:30 Spor Merkezi

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

19:00 Stadyum Özel

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Aklı

20:45 Futbol Anadolu

22:00 Aktüel Futbol

22:00 Premier Futbol

22:40 Juventus – Roma

23:30 Süper Lig Özetler

23:45 Juventus – Roma