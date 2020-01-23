23 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Şampiyon 02:10 Baba Can'dır 03:00 Aileler Yarışıyor 04:25 Aileler Yarışıyor 04:40 Benim Adım Melek 06:10 Tutunamayanlar 07:40 İncir Ağacı 08:55 Baba Can'dır 11:35 1'de Bugün 11:45 Hapishanedeki Çiçek 13:00 Aileler Yarışıyor 15:15 İncir Ağacı 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 3'te 3 Tarih 23:15 Tutunamayanlar