23 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (0-4)
17.00 Yukatel Denizlispor
- Trabzonspor (0-2)
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (1-1)
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
TAHKİM KURULU VE PFDK
Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
BASKETBOL
FIBA EuroCup
18.00 Spartak Moskova - Hatay Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü
18.00 Olympiakos - OGM Orman Gençlik
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi
19.00 VakıfBank - Nova KBM Branik Maribor
AVRUPA'DAN FUTBOL
21.00 Mirandes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu - İspanya Kral Kupası)
22.45 Antwerp - Kortrijk (Sinan Bolat - Belçika Kupası)