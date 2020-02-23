23 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
00:20 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun
01:00 Esra Erol'da
02:05 72. Koğuş
03:30 Kara Ekmek
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:30 Köpek Didi'nin Çiftliği
15:30 Kuruluş Osman
15:50 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Nadide Hayat
22:20 Buzkıran