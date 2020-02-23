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23 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

23 Şubat 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

23.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 06:4523 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Firardayız

00:15 Yasak Elma

01:45 Aşk Yeniden

02:45 Temizlik Benim İşim

03:45 Şevkat Yerimdar

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Mucize Doktor

12:15 Yasak Elma

13:30 Benden Söylemesi

14:30 Şevkat Yerimdar

15:30 Zümrüdüanka

16:15 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

20:00 Savaşçı


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Kaynak: InterSinema.com

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