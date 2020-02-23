23 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:10 Zalim İstanbul
02:00 Kuzey Güney
02:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Müzik Arası
05:15 Tatlı İntikam
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
14:00 Arka Sokaklar
15:00 Afili Aşk
16:15 Zalim İstanbul
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Afili Aşk
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Taksi 5
23:15 Hekimoğlu