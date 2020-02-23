Haberler » Sinema » 23 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

23 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

23 Şubat 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

23.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 06:4523 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:10 Zalim İstanbul

02:00 Kuzey Güney

02:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Müzik Arası

05:15 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

14:00 Arka Sokaklar

15:00 Afili Aşk

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Afili Aşk

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Taksi 5

23:15 Hekimoğlu


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 06:55:53