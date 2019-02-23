23 Şubat 2019, 09:32
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23 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

23 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız"Partizan - Kızılyıldız maçları dünyanın sonuymuş gibi hissettirir""İki kez finalde kaybetmek bizim için büyük motivasyon oldu""Anadolu Efes çok istekli olacaktır""Türkiye'de farklı ülkelerden hakemler maç...

(ÖZEL) Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız

"Partizan - Kızılyıldız maçları dünyanın sonuymuş gibi hissettirir"

"İki kez finalde kaybetmek bizim için büyük motivasyon oldu"

"Anadolu Efes çok istekli olacaktır"

" Türkiye'de farklı ülkelerden hakemler maç yönetebilir"

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

"Ben gün gün ilerlemeyi tercih ederim"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13: 30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19: 00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılarda Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

11.00 Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13: 30 Boluspor - Adanaspor

16: 00 Adana Demirspor - Altınordu 

16: 00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

TFF 2. ve 3. Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14: 00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol

14: 00 Mersin BŞB - Fenerbahçe

VOLEYBOL

Vestel Venüs Sultanlar Ligi

13: 00 Aydın Büyükşehir Bld. - Halkbank

14: 00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA

17: 30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe Opet

19: 00 Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Efeler Ligi

14: 00 Fenerbahçe - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

14: 00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango

16: 00 Ziraat Bankası - Galatasaray

16: 00 Arkas Spor - Halkbank

BİSİKLET

Tour Of Antalya, 91.8 kmlik Perge-Termessos etabıyla devam edecek. Spor
Kaynak: DHA


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