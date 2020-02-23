23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

13.00 Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vefat eden babası Sinan Kılıç'ın naaşı, öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı'da toprağa verilecek
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.
SÜPER LİG
13: 30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
16: 00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Giresunspor - Balıkesirspor
16.30 Altay - Adanaspor
19.00 İstanbulspor - Boluspor
BASKETBOL
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Fenerbahçe - ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi
BİSİKLET
14.00 Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Osasuna - Granada (İsmail Köybaşı)
17.00 Atalanta - Sassuolo (Mert Müldür)
18.00 Valladolid - Espanyol (Enes Ünal)
20.00 Roma - Lecce (Mert Çetin, Cengiz Ünder)
20.30 Sporting CP - Boavista (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)