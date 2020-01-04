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23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yerin altına gömülü tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

04.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:52
'nın ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yerin altına gömülü tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri, İzmir- kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı.
İstasyon binasının arkasında şüpheli bir düzenek tespit eden ekipler, savcılıktan alınan arama kararı sonrası kazı çalışması yaptı. Kazı sonunda yerin altına saklanmış bir tank ile bu tanka bağlı pompa ve 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, A.E, M.G. ve E.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Salihli, Ankara, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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