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23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül alacaklar belli oldu

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 7 Mayıs'taki açılışında ödül alacak isimler belli oldu.

27.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:18
23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 7 Mayıs'taki açılışında ödül alacak isimler belli oldu.
Uçan Süpürge Vakfı üyelerince düzenlenen basın toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet ortamından çevrim içi yayınla gerçekleştirildi.
Festivalin onursal başkanı sinema sanatçısı Türkan Şoray, yayınlanan görüntülü açıklamasında, "Bugünler sadece salgının canımızı yaktığı zamanlar olarak değil, dayanışmanın da büyüdüğü günler olarak hatırlanacak." ifadesini kullandı.
Şoray, 7-14 Mayıs arasında gerçekleştirilecek 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin de internet ortamında düzenleneceğini belirterek, "23 yıldır hayatımızı zenginleştiren Uçan Süpürge Festivali, bu dayanışmaya kendi rengini katacak. Zorunluluktan ortaya çıkan uzaktan festival fikri, aslında güzel bir olanağa açıldı çünkü perde bu kez sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de açılacak ve hatta tüm dünyada." diye konuştu.
Şoray'ın ardından konuşan vakfın yönetim kurulu üyelerinden Sündüz Haşar, bu yıl düzenlecek festivalin temasını "doğa" olarak belirlediklerini ancak dünya genelindeki salgın hastalık sebebiyle temayı "evdekaldık" olarak değiştirdiklerini ifade etti.
Vakfın Genel Koordinatörü Nuray Türkmen de çevrim içi gerçekleştirilecek festivalin dünyanın her yerindeki filmseverlerle buluşacağını dile getirdi. Türkmen, festival boyunca 31 ülkeden 76 film gösterimi yapılacağını, ayrıca film yönetmenleriyle söyleşiler ve film okumaları gerçekleştirileceğini anlattı.
Ödül alacak isimler belli oldu
Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Elif Topkaya Sevinç, festivalin kadınları yarıştırmak için değil, kadınların sinema alanındaki hakkını teslim etmek ve bu alanda görünürlüklerini arttırmak için düzenlendiğini vurguladı.
Sevinç, daha sonra ödül alan isimleri açıkladı.
Buna göre, Genç Cadı Ödülü'ne Cemre Ebüzziya layık görüldü.
Bilge Olgaç Ödülü ise 3 isme verildi. Bu kişiler senarist ve yönetmen Handan İpekçi, yapımcı Sevil Demirci ile yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk oldu.
Vakfın Onur Ödülü ise Şahika Tekand ile Nebahat Çehre'ye verilecek. 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde ödül alacaklar belli oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber
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