23 Ülkeden 50 Kısa Film 13 ile 15 Aralık'ta II. Dostluk Kısa Film Festivali'nde

Türkiye'den üç, İran'dan dört, Hollanda, ABD, İtalya, Çin, Tayvan, Irak, Fransa, Kosova ve Rusya'dan birer filmin yer aldığı yarışma seçkisinde ödüller, 15 Aralık Pazar günü Grand Pera'da düzenlenen gecede takdim edilecek.

II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 13 Aralık Cuma günü başlıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivalde, 50 kısa film ve 4 uzun metraj sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Direktörlüğünü Faysal Soysal, Genel Koordinatörlüğünü Lütfi Şen yürütüyor. Festivalde filmler, Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gösterilecek.Film gösterimlerinin yanı sıra, 14 Aralık'ta Salt Galata'da "Uzun Metraja Geçiş Deneyimleri" adlı bir söyleşi gerçekleşecek. Faysal Soysal'ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşide, Jüri Başkanı Reis Çelik, Nima Javidi ve Ado Hasanovic konuşmacı olarak yer alacak.

Mevlüt Koçak ve Gülsen Tuncer'e "Dostluk Onur Ödülü"

Festivalde 15 Aralık Pazar akşamı Grand Pera'da gerçekleşecek gecede yarışma seçkisi ödüllerinin yanı sıra iki usta isme; Mevlüt Koçak ve Gülsen Tuncer'e onur ödülü takdim edilecek.

Aşık Veysel'in anısına Stephan Talneau'nun "Saz" filmi

Festivalin "Özel Gösterim Seçkisi" bölümünde; uzun metrajlı iki sinema filmi, iki belgesel film ve festivale ilham kaynağı olan Aşık Veysel'in anısına Stephan Talneau'nun "Saz" filmi gösterilecek.Sinemaseverler, saz ve müziğin dostluğuyla yola çıkmış olan Petra'nın Balkanlar, Anadolu, Kafkaslar ve İran yolculuğundaki temiz, duru ve insani olanı arayışına tanık olacaklar.

Yönetmen Reis Çelik ve Tuncel Kurtiz'den iki film

Festivalin yarışma bölümünün Jüri Başkanı Usta Yönetmen Reis Çelik'in ve Türk Sinemasının duayen oyuncularından Tuncel Kurtiz'in dostluklarıyla ortaya çıkan, birbiri ile bağlantılı "İnat Hikayeleri" filmi ve onun kamera arkası belgeseli olan "İnadına Film Çekmek", "Özel Gösterim Seçkisi"nde gösterilecek.Jüri üyelerinden İran'ın yeni yeteneklerinden Nima Javidi'nin ilk uzun metraj filmi "Melbourne" de bu seçkide yer alan bir diğer film.

11 farklı ülkeden gelen 16 kısa film ödüller için yarışacak

62 ülkeden 750 filmin başvurduğu festivalde, Usta Yönetmen Reis Çelik başkanlığında, oyuncu Feyyaz Duman, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, İranlı yönetmen Nima Javadi, ve Bosnalı yönetmen Ado Hasanovic'ten oluşan jüri, 16 filmi yarışma için seçti. 11 farklı ülkeden gelen 16 kısa film ödüller için yarışacak. Türkiye'den üç, İran'dan dört, Hollanda, ABD, İtalya, Çin, Tayvan, Irak, Fransa, Kosova ve Rusya'dan birer filmin yer aldığı yarışma seçkisinde ödüller, 15 Aralık Pazar akşamı Grand Pera'da düzenlenen gecede takdim edilecek.