18.07.2019 11:20
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23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Kale ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Kale ilçesinde etkinlik düzenlendi.
İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda festival kapsamında kentte gelen Kırgız Halk Dansları grubu sahne aldı. Sahnede müzik dinletisinin yanı sıra dans gösterisi yapıldı. Etkinliğin ikinci kısmında ise Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri sahne aldı.
Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Emniyet Amiri Mesut Anar, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Abdullah Doğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, vatandaşlar ve yaz kuran kursu öğrencileri katıldı.
Kaynak: AA
Malatya Valiliği, Malatya, Kale, Kültür Sanat

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