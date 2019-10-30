23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, bronz madalya kazandı. Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor
Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, dünya üçüncüsü Moğol Gankhuyag Ganbaatar ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.
Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Filipinli James Blair'i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Ukraynalı Demid Karachenko'yu 13-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Kanadalı Aleksandr Robert Moore'u 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselmişti. Osman Göçen, yarı finalde dünya şampiyonu İranlı rakibi Kamran Ghorban Ghasempour'e 4-4 sayı puanıyla yenilmişti.