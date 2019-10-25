23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Macaristan
'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki şampiyonada mindere ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı sporcuları çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, Macaristan'daki şampiyonada gelecek vadeden bir kadroyla mücadele edeceklerini ifade etti.
Büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Aydın, "70 yıl aradan sonra 6 şampiyonluk aldık. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. Bu büyük başarı bizleri rehavete götürdü. Dolayısıyla Dünya Şampiyonası'nda aynı başarıyı gösteremedik. Ancak olimpiyatlar öncesinde bu durum hatalarımızı görmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren başkan Aydın, "23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, milli takımın oluşturulması açısından çok önemli. Burada mücadele edecek olan sporcular bizleri olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Macaristan'dan döndüğümüzde tek tek değerlendirme toplantıları yapacağız." ifadelerini kullandı.
Olimpiyat kotası hedeflerini de açıklayan Musa Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"En az 8, en fazla 12 kota bekliyoruz. 2016 yılında 23 kota vardı, şimdi 16 kotaya düştü. Bazı branşlarda kota almak önemli olabilir ama, güreşte kota almak yetmiyor. Türk spor tarihine baktığınızda 92 madalyanın 63'ünü güreş branşında kazandık. 39 altın madalyanın, 29'unu güreş olarak bizler aldık. Beklenti ve sorumluluğumuz yüksek. Bunun bilincinde çalışıyoruz. İnşallah bundan önceki olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular şöyle:
Serbest Güreş Milli Takımı
57 kilo: Ahmet Duman
61 kilo: Selahattin Sert
65 kilo: Selim Kozan
70 kilo: Enes Uslu
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Salim Ercan
Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Mehlika Öztürk
57 kilo: Eda Tekin
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Cansu Aksoy
65 kilo: Yağmur Çakmak
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Beste Altuğ
76 kilo: Ayşegül Özbeğe
Grekoromen
55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Ahmet Duyar
63 kilo: Mehmet Çeker
67 kilo: Hacı Karakuş
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Salih Aydın
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım