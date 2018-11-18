Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.
Güreş Milli Takımı, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.
Grekoromen stilde Cengiz Arslan
altın, Osman Yıldırım
gümüş, Kerem Kamal ve Fatih
Cengiz ise bronz madalya elde etti.
Kadınlarda Buse Tosun altın, Ayşegül Özbeğe ise gümüş madalya kazandı. Serbest stilde de Enes Uslu
bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.
Türk güreşinin her yıl üzerine koyarak ilerlediğini aktaran Aydın, "2018 yılının son önemli şampiyonasını da başarılı bir şekilde tamamladık. Romanya'dan 7 madalya ile dönüyoruz. Aslında madalya sayımız çok daha fazla olabilirdi ama maalesef talihsizlikler ve hakem hataları yaşadık. Gerek Büyükler Dünya Şampiyonası, gerekse de 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bazı eksiklikler de göze çarptı. Türkiye'ye döner dönmez bu konuları masaya yatıracağız. 2019 yılında çok daha başarılı olup, olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bükreş,Romanya
18 Kasım 2018 Pazar 21:35