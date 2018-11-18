18 Kasım 2018, 21:35
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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Sona Erdi

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Güreş Milli Takımı, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.

Grekoromen stilde Cengiz Arslan altın, Osman Yıldırım gümüş, Kerem Kamal ve Fatih Cengiz ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda Buse Tosun altın, Ayşegül Özbeğe ise gümüş madalya kazandı. Serbest stilde de Enes Uslu bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Türk güreşinin her yıl üzerine koyarak ilerlediğini aktaran Aydın, "2018 yılının son önemli şampiyonasını da başarılı bir şekilde tamamladık. Romanya'dan 7 madalya ile dönüyoruz. Aslında madalya sayımız çok daha fazla olabilirdi ama maalesef talihsizlikler ve hakem hataları yaşadık. Gerek Büyükler Dünya Şampiyonası, gerekse de 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bazı eksiklikler de göze çarptı. Türkiye'ye döner dönmez bu konuları masaya yatıracağız. 2019 yılında çok daha başarılı olup, olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı. Bükreş,Romanya
18 Kasım 2018 Pazar 21:35



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