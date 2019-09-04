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23 yaşındaki Aşk Adası yarışmacısı Amy Hart, kendisinden 25 yaş büyük DJ ile aşk yaşamaya başladı

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile ismini duyuran 26 yaşındaki Amy Hart, 23 yaşındaki sevgilisi Curtis Pritchard ile ayrıldıktan sonra 48 yaşındaki ünlü DJ Toby Anstis ile aşk yaşamaya başladı.

04.09.2019 09:39

İngiletere'de cinsel ilişki skandallarıyla gündeme gelen Aşk Adası'nın genç yarışmacısı Amy Hart, programdan sonra gönlünü kendisinden 25 yaş büyük DJ'le aşk yaşamaya başladı.

AŞK ACISINI UNUTMAYA ÇALIŞIYOR

Eski hostes olan 23 yaşındaki Aşk Adası yarışmacısı, 48 yaşındaki ünlü DJ Toby Anstis ile yaşadığı aşk acısını da unutmaya çalışıyor.

SAMİMİ PROFİL ÇİZİYORLAR

Bir müzikalde tanışıp samimi bir profil çizen çift aralarında aşkı resmi olarak açıklamamalarına rağmen Daily Mail gazetesine açıklama yapan bir kaynak, çiftin müzikalden sonra bir kaç kez tiyatroya gidip akşam yemeğine çıktıklarını birbirlerine karşı aşırı bağlı olduklarını söyledi.

23 yaşındaki Aşk Adası yarışmacısı Amy Hart, kendisinden 25 yaş büyük DJ ile aşk yaşamaya başladı

Daily Mail, Magazin

YORUMLAR (3)
ERHAN: sıcacık kızmış maşşallah
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İMAM: ŞU PARA KAĞIT PARÇASI HER ŞEYDEN ÜSTÜN
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ASLI: VAY VAY VAY VAY ANAM VAY VAY SABAH SABAH AŞIK OLDUM BU NE GÜZELLİK BÖYLE.
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