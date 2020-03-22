Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor - Haberler

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor Yırtık elbiseleri ve motosikleti tarlada bulundu Anne Müzeyyen Çakal: "Henüz bir haber alamadık.

22.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:49
23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
Yırtık elbiseleri ve motosikleti tarlada bulundu
Anne Müzeyyen Çakal:
"Henüz bir haber alamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz"
Baba Durmuş Çakal:
"Oğlum işe gittiği günden bir gün önce, 'Beni siyah bir otomobil takip etti' dedi. Biz de 'Oğlum aldırma sana öyle gelmiştir' dedik. Ancak anlattığı günün sabahı işe gitti, bir daha geriye dönmedi"
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 çocuk babası 23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor.
Alaşehir ilçesinde 2 çocuk babası 23 yaşındaki Deniz Çakal, 19 Mart sabahı "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Gün boyun kendisinden haber alınamayan ve eve dönmeyen Çakal'ın durumundan endişelenen ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Anne Müzeyyen Çakal ve baba Durmuş Çakal'ın ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından Ayoğdu Mahallesi yolu yakınlarındaki bağ alanında arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda kayıp gence ait yırtık elbiseler ve devrilmiş halde motosikleti bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kayıp gencin bulunması için çalışmalar devam ederken, Çakal'ın ailesi gelecek sevindirici haberi bekliyor.

"Hayatından endişe ediyoruz"
Oğlundan gelecek haberi bekleyen anne Müzeyyen Çakal, "Oğlum evden 'işe gidiyorum' diyerek çıktı, bir daha geri dönmedi. Jandarmaya haber verdik, işe gittiği alanda elbiselerini ve motosikletini bulduk. Henüz bir haber alamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz" dedi.
Baba Durmuş Çakal ise, "Oğlum işe gittiği günden bir gün önce, 'Beni siyah bir otomobil takip etti' dedi. Biz de 'Oğlum aldırma sana öyle gelmiştir' dedik. Ancak anlattığı günün sabahı işe gitti, bir daha geriye dönmedi. Telefon ettik, telefonlara cevap vermedi. Jandarma ile birlikte yapılan aramalarda Aydoğdu Mahallesi yolu üzerinde elbiselerini ve motosikletini yan yatmış halde bulduk. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Afyonluyuz, Alaşehir'e çalışmak üzere geldik" dedi.
Endişeli aile oğullarından gelecek haberi bekliyor. 23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
Etiketler : Jandarma, Anne, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Haberler Manavgat'ta çöplük alanda yangın - Haberler Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2... - Haberler Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı - Haberler Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading