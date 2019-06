230 genç sanatçı mezuniyet sevinci yaşadı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Öğrenciler, aileleri, öğretim üyeleri ve arkadaşları ile birlikte mezuniyetin verdiği gururu yaşadı.



15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ile fakültede görevli öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet programında konuşma yapan GSF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, öğrencilerin aldıkları eğitim ve tecrübelerle kariyerlerine yön vererek elde edecekleri başarıların kendilerini gururlandıracağını ifade etti.



Dekan Bulat: "Mezun Olan Öğrenciler Üniversitemizi Layıkıyla Temsil Edecek"



Güzel Sanatlar Fakültesinin bugün yüzlerce mezunu ile hem yurt içinde, hem de yurt dışında akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alıp, birikim ve deneyimlerini kazanıma dönüştürdüğünü aktaran Dekan Bulat, 2018-2019 Akademik Yılında; Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Seramik, Heykel, Müzik Bilimleri, Resim ve Sahne Sanatları Bölümlerinden mezun olan 230 genç sanatçının Atatürk Üniversitesini layıkıyla temsil edecek niteliğe ve donanıma sahip olduğunu söyledi.



Mezuniyet heyecanlarına ortak olmak üzere öğrencilerin yanlarında bulunan ailelerine de teşekkür eden Bulat, öğrencilerin sadece dersleriyle değil sosyal ilişkileriyle de ilgilenen, onlara doğru yolları gösteren, sorunların çözümünde onlarla doğru iletişim kuran ailelerin, mezuniyet sonrası dönemlerinde de öğrencilere en büyük desteği sağlayacaklarına yürekten inandığını belirtti.



Rektör Çomaklı: "Güzel Bir Gelecek Bizleri Bekliyor"



Yeni YÖK vizyonu ışığında başlatılan ve ülkemizin yükseköğretim ilkeleri doğrultusunda ilerleyen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, mezun öğrencilerin destekleri, akademik ve idari personelin emekleri ve çabalarıyla Atatürk Üniversitesinin önünde çok güzel bir geleceğin olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 4 yıllık eğitim ve öğretimin sonunda yetişen öğrencilerimizin en büyük mimarının öğrencilerin kıymetli aileleri ile değerli akademisyenlerimiz olduğunu vurguladı.



Rektör Çomaklı akademisyenlere hitaben şu şekilde konuştu: "Üniversitemize geldikleri günden mezuniyetine kadar ilmik ilmik işlediğiniz öğrencilerimizin mesleki ve sosyal hayatlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler yetiştirmenin ve yönlendirmenin gurur içerisindesiniz, onlara sadece mesleki eğitim bilgileri değil, bir birey olarak topluma karşı görev ve sorumlulukları bilincini de kazandırdınız bu sebepten dolayı sizlere teşekkür ediyorum."



Öğrencilerin, 62 yıllık köklü bir üniversiteden mezun olduklarını hatırlatan Rektör Çomaklı genç sanatçıların; mesleğin bütün gereklerini ve donanımlarını kazandıklarını, bu birikimle Atatürk Üniversitesini Türkiye'nin ve Dünyanın her bölgesinde en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.



"Sanat, Toplumların Emniyet Supaplarıdır"



Mezun olan öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi ve mezun ettiği öğrencileri ile gurur duyduklarını dile getirdi. Üniversitenin, Erzurum'un en önemli markası olduğunu vurgulayan Vali Memiş, göreve başladıktan sonra ziyaret ettiği ilk fakültenin Güzel Sanatlar Fakültesi olduğu bilgisini paylaştı.



Sanat olgusunu oldukça değerli bulduğunu ifade eden Memiş, bir ülkenin ekonomik krizle batmayacağını ancak; kültürel, sanatsal ve öz değerler açısından sorun yaşandığı takdirde ülkenin büyük bir tehlikeye gireceği değerlendirmesinde bulundu.



Sanatın herhangi bir dalından eser icra etmenin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Vali Memiş, aynı zamanda bir çiftçinin iyi bir hayvan yetiştirmesini ya da bir çalışanın mesleğini doğru bir şekilde ifa etmesini de sanat olarak değerlendirdiğini belirtti.



Vali Memiş: "Yusuf Kardeşim İçin Geldim"



Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet törenine iştirak etme sebebinin Resim Bölümünden mezun olan Yusuf Arslan olduğunu söyleyen Vali Memiş, Arslan'ın kendisini mezuniyet törenine davet ettiği bilgisini paylaştı. Verdiği sözü tutarak programa katıldığını kaydeden Erzurum Valisi Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yusuf çok özel bir insan. Sadece sol ayağı ile resim yapıyor. Benim de resmimi çizmiş. Verdiği emekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Başta Yusuf olmak üzere bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sizlere emek veren bütün akademisyenlere kutluyor öğrencilerimizin değerli ailenize şükranlarımı sunuyorum. Gösterdiği yakın ilgiden dolayı ise Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ve ekibine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Mini konser ile devam eden program, öğrencilerin mezuniyet diplomalarını alması ile son buldu. - ERZURUM

