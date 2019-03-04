231 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Kaynak: DHA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması törenle yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümetimiz döneminde yaklaşık 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen atama törenine şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Törende konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınlarını, gazilerin ve gazi yakınlarının Türk halkına emanet olduğunu söyledi. Bakan Selçuk "Şehit ve gazilerimizin vatan ve millet sevgisinin en yakın şahidi sizlersiniz. Sizlerin dertleriyle dertlenmeye, sizlere her zaman destek vermeye devam ediyoruz" dedi.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yıl içinde sürekli yapıldığını kaydederek geçmişte sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken şimdi öğretmen, hemşire, mühendis gibi kadrolara atama yapılabildiğini belirtti. Bakan Selçuk, 45 yaşı geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanındığına dikkat çekerek, "Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkardık. Hükümetimiz döneminde yaklaşık 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. 2018 yılı içinde 2 bin 799 hak sahibinin ataması yapıldı. Bugün atama kurası ile 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapılacak" diye konuştu.Bakan Selçuk'un konuşması ardından elektronik ortamda 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı. - Ankara