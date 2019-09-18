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235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil yatla boğaz keyfi yaptı

Banyoda düşerek aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yakın dostlarıyla boğaz keyfi yaptı.

18.09.2019 13:04

Banyoda düşmesinin ardından eski hastalığının nüksetmesiyle zor günler geçiren ve 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, normal yaşantısına döndü. Erbil, dün erkek arkadaşlarıyla beraber boğaz turuna çıktı.

YATLA BOĞAZA AÇILDI

Havalar soğumadan önce güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyen ünlü şovmen, Tarabya Marina'da Kuzey isimli yatla boğaza açıldı. Erbil'in boğaz keyfine ağabeyi Mustafa Erbil, oyuncu Tolga Yüce, şarkıcı Ercan Avşar ve asistanları eşlik etti.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yatın arka kısmında ayaklarını uzatıp boğaz'da güneşin keyfini çıkaran Mehmet Ali Erbil'in oldukça neşeli olduğu görüldü. Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babasının eski günlerindeki haline geri döndüğünü söylemişti.

235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil yatla boğaz keyfi yaptı

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YORUMLAR(22)
ADSİZ:sanada sonunda salama yedirecekler ahlaksiz insan müsveddesi. .
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MEMATI:SIZ GENEDE KAVURUN HELVALARI BU COK YASAMAZ BINECEK IMAMIN KAYIGA YAKINDA MERAK ETMEYIMMMM.
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DEMOKRAT:son pişmanlık neye yarar, herşeyin bedeli var. .
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YAŞASIN TÜRKİYE DEVLETİ:Allah kimi insanların canını yavaş yavaş alıyor.
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VATANDAŞ:inşallah senin insanlara yaşattıklarını kızına yaşatırlar
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PAŞALI:Mali bunu yazmak bana düşmez ama yatlarla gezeceğine Şifa buldum diye yatırlarda dua ederek zaman harcasan daha hayırlı olur.
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DARGEÇİTLİ:TIRCI Paşalı sana fena tampon yaslamış artık sen tem de tersten gidersin :D
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PAŞALI:TIRCI APO, TARİH ANASI BELLİ OLUPTA, BABASI BELLİ OLMAYANLARI VELEDİ ZİNA OLARAK YAZIYOR. SEN YİNE NERDEN ÇIKTIN VELEDİ ZİNA
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TIRCI ABDULLAH:NE DİYON LAN PEMBE BİKİNİLİ OTOBAN GÜZELİ HİDAYETE Mİ ERDİN TAKİYYE Nİ YAPIYON GEVŞEK ŞEV.
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PAŞALI:VIRVIR Peki sen şükrettiğini duydun mu? hastaneden çıkıp 2 rekat şükür namazı kıldığını gördün mü? O adam kızı yaşındaki kızlara yürüyen adam öyle adamlardan zarar gelir.
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