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235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

235 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil, katıldığı canlı yayında yaşadığı zor günleri anlatırken "Kardeşime ve eşime yürüyemeyeceksem benim fişimi çekin" dedim diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

27.09.2019 11:15

Evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, katıldığı 2. Sayfa programında yaşadığı zor günleri anlattı. Yıllardır siyah saçlı ve sakalsız görmeye alışkın olduğumuz Mali'nin beyaz sakalı ve saçları dikkat çekti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Doktorunun bile kurtulma ihtimalinin %5 olduğunu söyleyen Erbil, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. 235 gün yoğun bakımda tedavi gören Mali, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı: "Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum. Çok önemli bir şey. Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım, bilmiyorum film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu. İlk parmağım oynadığından Allah'ım çok şükür dedim.

"BAŞIMA NE GELDİYSE KADINLAR YÜZÜNDEN GELDİ"

Biraz sol ayağımda kopukluk var. Doktorlar eninde sonunda yürüyeceksin dediler. Yine ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi başıma. Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım. Küvetten çıkarken ayağım kaydı. Ambulans gelmiş, acile götürmüşler. Doktor "Ben bunu toparlayacağım 3 günde çıkacaksınız" demiş. Sonra bir şey batıyor bana. Doktor iğne yapıyor. Ağrı geçmiyor. Parçalı kırık olunca her şeye batmış.

"YÜRÜYEMEYECEKSEM FİŞİMİ ÇEKİN"

İlk akciğere batmış, onu kurtarmışlar, böbreklere zarar vermiş. Diyalize bağlamışlar beni. Bir gecede 2 kez ameliyat etmişler beni. Aynı kan grubu olan 70 ünite kan getirmişler sadece 5 tanesi uymuş. Doktorlar bu durumu açıklayamıyorlar. Kaçış sendromunu tetikledi. Yürüyememem o yüzden kaynaklanıyor. Kendi ilacımı da daha yeni almıştım, bu olay başıma geldi. Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime ve eşime "böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin" dedim.

Her şey insan için. O banyoda 5 kez benzer kaza atlattım. Daha önce hiç düşmedim. Çünkü dengeliyimdir. Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum. Muhsine'yi çağırmışım. Sonra Sezin... Onlar 9 ay oradaydılar. Hiç ayrılmadılar. Ailem için de çok zor. Bütün ömür boyu onları bu duruma mahkum edecektim. Evimde bir kişi beni kaldırıyor, iki kişi beni yıkıyor. Bunlar büyün nimet. Allah kimseyi düşünmesin. Hele de yoğun bakım.

"İBRAHİM TATLISES İLE KARŞILAŞINCA AĞLIYORUM"

Hastanenin biraz jesti oldu ama nereye kadar? Sanat camiasında 42 yıl oldu. Çok sevgi biriktirmişim. İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum. O çok özel. O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

İlk karşılaştığımızda ağlıyoruz. Güzel şeyler de konuşuyoruz tabi... Selçuk Yöntem ile Tarık Ünlüoğlu sormuş benim doktoruma 'yaşama şansı yüzde 5' demiş.

"RÜYAMDA BENİ KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Yoğun bakımda çok kötü rüyalar gördüm. Rüyamda koskoca hastane bir komplo kurup beni kaçırmaya çalışıyor. Bir ara kaçıyormuşum falan beni bağladılar sonra bunu bile rüyamla özdeşleştiriyorum. "

235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin

YORUMLAR(28)
OKU KONUŞ..:Geçmiş olsun Allah kimseyi sağlığı ve evladıyla eşiyle sınamasın.
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AA:pislik herifin teki. megaloman manyak herifin teki.
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2 3
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ADINIZI YAZIN:senin gibiler ile cennete gitmektense . . .
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1 2
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CEVHEROO:severiz alisiriz üzülürüz hep birden unuturuz eyyyy gidi mali ey
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1 0
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EEEE:GEÇMİŞ OLSUNDA HERKES YAPTIGINI BİR GÜN ÖDER AGLAR KALMAZ
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1 1
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NEŞTER:böyle bir durumla karşılaşmadıkça Allah''ını hatırlamazsın seni ahlaksız
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15 26
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MURAT:bir insana bu şekilde ithamda bulunmak yakışmaz hele hele de müslüman ve mü''min biri isen hiç yakışmaz bu ifade . Allah hidayet versin sağlık ve afiyet versin ki ömrünü iyi bir şekilde tamamlasın inşallah.
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11 1
TEKYOLİSLAM:buda nerde kamera görse ağlıyor. cehennem ateşinde yanmaktan kurtulamayacaksın memedali bey. bizle camiye gelseydin zina etmeseydin ailene sahip çıksaydın belki bizimle cennete gelebilirdin ama sengayrimüslimlerden kötü yaşadın hayatını. bu gün sağlığın geri gelse yine eski memedali olursun. gram üzülmüyorum sana ve senin gibi solculara
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4 30
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ŞIRNAKLI:ulan kazma sen kesin garatıleşim sın gibi konuşuyorsun larabbim bilir belkide o cennet sen cehenneme gideceksin ALLAH RAHMAN VE RAHİM DİR
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0 0
HAKLI YAZAR:OOO SENİ KİM CENNETLE MÜJDELEDİ!!!
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3 1
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