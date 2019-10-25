235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı filmiyle setlere geri döndü

Evinin banyosunda düşen ve sakatlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromunun nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdilerde yürümekte güçlük çeken Mali, özlediği setlere geri döndü.

MALİ SETLERE GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde zayıflamış görüntüsüyle hayranlarını korkutan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi. Haftalar önce katıldığı 2. Sayfa programında setlere geri döneceğinin müjdesini veren Erbil, Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil oldu. Abisi ve yakın arkadaşlarıyla kamera karşısına geçen Erbil, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in keyifli halleri ise sevenlerini mutlu etti.

EVDEKİ GÖRÜNTÜSÜYLE KORKUTMUŞTU

Şarkıcı Banu Palak, geçtiğimiz akşam Kaçış Sendromu rahatsızlığı nedeniyle her ay serum almak için hastaneye giden Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etmişti. Parlak'ın paylaştığı videolarda Erbil'in zayıflaması herkesi korkutmuştu.