Haberler » Sinema » 24 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

24 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Aralık 2019 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

24.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:45 24 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:30 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 Taraftar

23:00 Futbolun Şehirleri


Türkiye Futbol Federasyonu, beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:51   Meksika ile Bolivya arasında diplomatik temsilciliği izleme gerginliği - Haberler
07:51   Türkiye'de bir ilk! Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı - Haberler
07:36   Paris'e akaryakıt sağlayan rafineri grev kapsamında üretimi tamamen durdurma kararı aldı - Haberler
07:06   İngiliz cezaevlerinde mahkumlar şeriat mahkemesiyle birbirini cezalandırıyor - Haberler
07:06   Trabzon'daki örtü yangınları - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
23:51   İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Haberler
23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
24.12.2019 08:18:46