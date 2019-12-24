Haberler » Sinema » 24 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

24 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

24 Aralık 2019 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

24.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:45 24 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

02:30 ATM

03:45 ATM

05:15 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu


Kanal D, ATM, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:51   Meksika ile Bolivya arasında diplomatik temsilciliği izleme gerginliği - Haberler
07:51   Türkiye'de bir ilk! Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı - Haberler
07:36   Paris'e akaryakıt sağlayan rafineri grev kapsamında üretimi tamamen durdurma kararı aldı - Haberler
07:06   İngiliz cezaevlerinde mahkumlar şeriat mahkemesiyle birbirini cezalandırıyor - Haberler
07:06   Trabzon'daki örtü yangınları - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
23:51   İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Haberler
23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
24.12.2019 08:19:09