Haberler » Sinema » 24 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler

24 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı

24 Aralık 2019 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

24.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:45 24 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

19:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye


Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:51   Meksika ile Bolivya arasında diplomatik temsilciliği izleme gerginliği - Haberler
07:51   Türkiye'de bir ilk! Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı - Haberler
07:36   Paris'e akaryakıt sağlayan rafineri grev kapsamında üretimi tamamen durdurma kararı aldı - Haberler
07:06   İngiliz cezaevlerinde mahkumlar şeriat mahkemesiyle birbirini cezalandırıyor - Haberler
07:06   Trabzon'daki örtü yangınları - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
23:51   İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Haberler
23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
24.12.2019 08:19:35