24 Aralık Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

24 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., BİTKİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27968-9322 T.M.)

- MARMARA Mh., BAHADIR Sk., YURT Cd., 240. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33508-27225)

- ATATÜRK Mh., SERİNPINAR Cd., SEDEF Sk., PARMAKSIZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33521-22033)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8/5B Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32809-18547)

- HALKALI MERKEZ Mh., SARMAŞIK Sk., 242 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33498-11449)

- MECİDİYE Mh., PALANGA Cd., YILDIZ Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33418-3216)

- ALTINTEPSİ Mh., UYGUR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33193-8612)

- HIRKA-İ ŞERİF Mh., AHŞAP MİNARE Sk., AKSEKİ Cd., AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., AKSEKİ CAMİİ Sk., ALTAY Cd., BAŞKATİP Sk., ESKİ ALİPAŞA Cd., FEVZİPAŞA Cd., KADI Sk., KIRTAY Sk., NAKKAŞ LEVNİ Sk., SOMUNCULAR Sk., UNCU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33226-2452)

- MECİDİYE Mh., VAPURİSKELESİ Sk., YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., VAPURİSKELESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33421-3474)

- BALAT Mh., DEBBAĞ YUNUS Sk., SOĞUK TULUMBA Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., BAKKALOĞLU Sk., CİBALİ SETÜSTÜ Sk., DEBBAĞ YUNUS Sk., FODLACI Sk., MOLLABEY Sk., MUSANDIRA Sk., MİSMARCI Sk., PİR SULTAN Sk., SOĞUK TULUMBA Sk., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33230-2037)

- ALİ KUŞÇU Mh., DARÜŞŞAFAKA Cd., FAHRİBEY Sk., MİSVAK Sk., OTLUKÇU YOKUŞU Sk., SALİH ZEKİ Sk., YAVUZ SELİM Cd., ATİKALİ Mh., ISPANAKÇI Sk., SİLİSTRE Sk., TEKİNER Sk., VALİDE MEDRESESİ Sk., VALİDE MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33229-2369)

- FATİH Mh., GÜNGÖRDÜ Sk., ÜVEYİK Sk., HASTANE Cd., ESENTEPE Sk., PINARBAŞI Sk., BILDIRCIN Sk., NUH Sk., KEKLİK Sk., LEYLEK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33290-25120-25148-25420)

- ZUHURATBABA Mh., AK MESCİT Sk., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., DEMİRKAPI Cd., KUBİLAY Sk., TAMBURACI OSMAN Sk., YENİ İNCİRLİ YOLU Sk., VANKULU Sk., YÜCE TARLA Cd., ZUHURATBABA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33293-1096)

- BASINKÖY Mh., FLORYA Cd., ŞENLİKKÖY Mh., HARMAN Sk., KIRSERDAR Sk., MEKTEP Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33294-1218)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., DEDEOĞLU Sk., TÜRKER Sk., RAKKAS Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., BATI ÇEŞME Sk., YASA Sk., PAPATYA Sk., BORDO Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., TABAN DERE Sk., ÜZGÜNLER Sk., GÖKBEN Sk., GÜRLER Sk., MUCİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33322-25018-25776)

- ŞENLİKKÖY Mh., ALTAY Sk., DERYA Sk., FLORYA Cd., MEKTEP Sk., BASINKÖY Mh., YAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:45-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33295-1163)

- TOPÇULAR Mh., ÖNDER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33352-8503)

- ORTAMAHALLE Mh., KIPÇAK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33353-8661)

- TERAZİDERE Mh., EMRE Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33354-8222)

- BEBEK Mh., CEMRE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33361-3061)

- MİMAR SİNAN Mh., 78. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33350-18025)

- 50. YIL Mh., 2050. Sk., 2189. Sk., C Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33342-29395 TM)

- MİMAR SİNAN Mh., 79. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33351-18040)

- CİHANGİR Mh., BAYTAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33348-21619 TM DEPAR :6)

- YILDIZ Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33373-3217)

- MECİDİYE Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33374-3431)

- İSTİKLAL Mh., TILSIM Sk., ŞİİR Sk., ŞEBNEM Sk., SANAT Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33408-20519 DP:1/27233 DP:1/20647 DP:5)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33442-28003 TM)

- RÜSTEMPAŞA Mh., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33459-2254)

- BÜYÜKDERE Mh., TOPÇUBAŞIBAĞLAR YOLU Sk., HANÇERLİ ÇAVUŞ Sk., MERKEZ Mh., YEMİN Sk., BİRBEN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33458-)

- ATATÜRK Mh., MERVE Sk., YELİZ Sk., ANAFARTALAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33525-22104)

- ŞAHİNTEPE Mh., SEVDA Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., DENİZCİ Sk., MAHMUR Sk., MODA Sk., BARBAROS HAYRETTİN Cd., ÇAKIR Sk., KÖSEOĞLU Sk., ÇINAR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33526-11205-12551)

- ŞAHİNTEPE Mh., BARBAROS HAYRETTİN Cd., CEVHER Sk., YILDIZ Sk., ŞİRİN Sk., ÇARDAK Sk., MAHMUR Sk., ÖZAY Sk., KILIÇ Sk., YAYLA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33528-12553-12554)

- YAVUZ SELİM Mh., 3/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33482-18503)

- NAMIK KEMAL Mh., KOCAYUSUF Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33483-18028)

- HÜRRİYET Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33489-28244 tm)

- MEVLANA Mh., 882. Sk., TURGUT REİS Cd., HIZIREFENDİ Cd., 878. Sk., 874. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33490-28136 tm)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33511-21755-27296TM)

- GENÇOSMAN Mh., GÜZELLER Sk., GEÇİT Sk., UZAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33512-483-DEPAR-9)

- MERKEZ Mh., DAVUTPAŞA Cd., ÖZDENLER Sk., TAŞ Sk., MİMAR SİNAN Cd., GENÇ OSMAN Cd., GÖKHAN Sk., ATATÜRK Cd., TINAZTEPE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33529-042)

- GENÇOSMAN Mh., EMİNE PARS Sk., HUN Sk., MEKTEP Sk., MEYVECİ Sk., DUMLUPINAR Sk., ÜÇ ÇEŞMELER Sk., GENÇ OSMAN Cd., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33531-515)

- ATATÜRK Mh., BARBAROS 1 Cd., SERİNPINAR Cd., KILIÇ ALİPAŞA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33522-22177)

- YENİKÖY Mh., İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33553-4173-4161)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33554-4426)

- İMRAHOR Mh., SEVBAN MEHMET Cd., KAYYUM Sk., NARDALI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33577-29210)

- AKÇABURGAZ Mh., 3049. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33593-20559)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 2 Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33549-21691TM 7.DP)

- AKÇABURGAZ Mh., 3047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33592-20235)

- AKÇABURGAZ Mh., 3049. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33594-20584)

- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33602-9171 T.M.)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ÇINARLI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33608-27118 DP1)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1018. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında YUNUS EMRE Mh., 1621. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33621-28416 TM - 28310 tm)

- ESKİ HABİPLER Mh., ÇINARLI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33622-29328 TM)

- ULUS Mh., İSMETPAŞA Cd., ÇATALCA YOLU Cd., KADIRGA LİMAN Cd., KONAK 2 Sk., MANOLYA 2 Cd., HANIMELİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33624-24294 24462 24289)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33589-22805)

- AKÇABURGAZ Mh., 3044. Sk., 3047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33590-20542)

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33560-31575)

- BOLLUCA Mh., BATURALP Sk., ZEYNEL Sk., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33569-28466)