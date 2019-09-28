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24.Dönem bedelli erlerin yemin töreni

105. Topçu Alay Komutanlığı General Faruk Gürler Kışlası'nda 24.Dönem Bedelli Erlerin Yemin Töreni düzenlendi.

28.09.2019 12:3024.Dönem bedelli erlerin yemin töreni
105. Topçu Alay Komutanlığı General Faruk Gürler Kışlası'nda 24.Dönem Bedelli Erlerin Yemin Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alay tarihçesi arz edildi ve alay sancağı tanıtıldı.

Ardından 24.Dönem bedelli erler Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti. And içen erler adına bir konuşma yapıldı. Daha sonra birliğe ilk katılan er tarafından Mehmetçik yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Törende 105. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay İzzet İster günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Tören geçişinin ardından Vali Yıldırım, asker aileleriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yemin Töreni'ne Vali Yıldırım'ın yanı sıra 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve asker aileleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Faruk Gürler, bedelli, Güncel

Kaynak: İHA

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